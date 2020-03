Dorotheum startet erstmals Online-Pfandleihe

Schmuckstücke, Gold, Münzen oder Uhren – das Dorotheum hat seine Pfandleihe ins Internet verlegt. Damit will das Unternehmen "unbürokratisch Mikrokredite" ermöglichen.

Das hat es in seiner über 300-jährigen Geschichte noch nicht gegeben: Aufgrund der Coronakrise bleiben im Dorotheum , wie bei vielen anderen Unternehmen, derzeit die Türen verschlossen. Damit Kunden weiterhin ihre Wertgegenstände belehnen lassen können, startet das Unternehmen jetzt mit einer Online-Pfandleihe . Damit will das Traditionshaus Mikrokredite ermöglichen, "die man online von zu Hause abwickeln kann", heißt es in einer Aussendung."Wir sind uns unserer Tradition und sozialen Verantwortung im Rahmen der Grundversorgung bewusst, deshalb haben wir kurzfristig diese neue Online-Dienstleistung geschaffen", so Michael Holubowsky, Leiter des Pfand-Bereiches im Dorotheum.Und so funktioniert der neue Service: Die Abwicklung der digitalen Belehnung erfolgt über ein Online-Formular , eine Ausweiskopie sowie durch ein Foto des Wertgegenstandes. Diesen schickt man über die Post an das Dorotheum. Das Schätzmeister-Team bewertet den Gegenstand und legt ein unverbindliches Angebot. Bei Zusage wird der Betrag überwiesen und der Pfandschein zugeschickt."Durch Wertgegenstände können rasch und unbürokratisch kurzfristig notwendige Überbrückungskredite besichert werden", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.Nähere Auskunft erhältst du per E-Mail unter pfand@dorotheum.at oder unter der Service-Telefonnummer +43-1-515 60-276 (Montag - Freitag, 9 - 15 Uhr).