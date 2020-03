Wiens coolste Polizistin tanzt zu "I am from Austria"

Als Zeichen der Solidarität ertönte Freitagabend aus jedem Streifenwagen "I am from Austria". So auch vor dem Einkaufszentrum "The Mall" in Landstraße. Dort tanzte eine Polizistin sogar kurz...

Freitag, 18.00 Uhr in Wien. Ein Land hält zusammen. Formiert sich zum "Team Österreich" – so, wie sich das die Bundesregierung erträumt hat. Welcher Song könnte dieses neue Gemeinschaftsgefühl besser beschreiben als die inoffizielle Nationalhymne von Rainhard Fendrich? Auch zum Abschluss dieser (Arbeits-)Woche wurde "I am from Austria" wieder von vielen Radiostationen und Österreichern abgespielt.-Leser Peter hat bei seinem Abendspaziergang wohl Wiens coolste Polizistin getroffen – und rechtzeitig sein Handy gezückt. Als Schlag sechs die markanten Textzeilen "Dei hohe Zeit ... is laung vorüber" intonieren, marschiert er gerade auf der Landstraßer Hauptstraße. Beim Einkaufszentrum "The Mall" in Landstraße halten auch die Beamten, die dieser Tage unermüdlich auf Streife sind, einen Moment lang inne, drehen das Autoradio lauter und tanzen zu "I am from Austria". Entstanden ist ein wunderschönes Gute-Laune-Video, das uns in der Coronakrise ein Lächeln ins Gesicht bringt. "Heute" bedankt sich bei unseren Polizistinnen und Polizisten – so wie bei allen anderen Österreicherinnen und Österreichern, die jetzt das öffentliche Leben und die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten.