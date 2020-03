Bitte der MA 48: Stadt in Krisenzeit sauber halten

Die Mitarbeiter der MA 48 sind derzeit schwer im Einsatz und bitten daher gerade jetzt auf witzige Weise um die Einhaltung der Sauberkeits-Spielregeln.

Sauberkeit in der Stadt ist wichtig und alle, die hinaus gehen, um einzukaufen oder mit ihrem vierbeinigem Liebling unterwegs sind, sollten sich an die Sauberkeits-Spielregeln halten. Gerade jetzt sollten die Mitarbeiter der MA 48 bei der Staßenreinigung entlastet werden, bittet Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ): "Mein Dank gilt allen Mitarbeitern der MA 48, die auch in diesen herausfordernden Zeiten unsere Stadt so sauber halten."Die MA 48 macht auch diesen Frühling mit einer Plakat-Werbekampagne auf diese Spielregeln aufmerksam – natürlich mit einem Augenzwinkern. So zeigen die Sujets etwa eine Waschmaschine ("Lass mich nicht stehen!"), eine Zigarette ("Ich gehöre in die Röhre!"), Hundekot ("Hol mich von der Straße!") und einen Einkaufswagen ("Hilfe, Entführung!").Neben dem humorvollen Zugang wird allerdings auch auf mögliche Strafen hingewiesen. Wenn Abfall-Sünder erwischt werden, droht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro, bei Liegenlassen von Hundekot kann sogar eine Höchststrafe von 1.000 Euro verhängt werden. Wer beim Autofahren eine Zigarette aus dem Fenster wirft, muss mit einer Strafe von maximal 726 Euro rechnen. Achtung auch bei der Mülltrennung: Falsch entsorgte Kartons, Flaschen oder andere Verpackungen können eine empfindliche Verwaltungsstrafe von bis zu 3.500 Euro setzen – allerdings nur bei nachgewiesenem Vorsatz.Sima verweist darauf, dass das Angebot an legalen Entsorgungsmöglichkeiten groß ist. So stehen etwa 3.600 Automaten mit Gratis-Sackerl fürs Gackerl, über 21.000 Mistkübel mit Aschenrohren, 2.100 freistehende Aschenrohre sowie sämtliche Mistplätze zur Verfügung.