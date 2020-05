Betreuung im Turnsaal ohne Tische und Sessel

Aufregung in der OVS Jagdgasse in Wien-Favoriten: Laut einer Information der Direktorin sollen Schüler an den "Hausübungstagen" im Turnsaal ohne Tische und Sessel betreut werden.

Am 18. Mai geht endlich wieder die Schule los: Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt, haben nur zwei bis drei Tage pro Woche Unterricht. An den anderen Tagen, den sogenannten "Hausübungstagen", gibt es die Möglichkeit, die Kinder in der Schule betreuen zu lassen. Die Direktionen schickten dazu detaillierte Infos aus – und eine solche sorgt nun für Aufregung.So wandte sich Anna M., deren Tochter die OVS Jagdgasse in Favoriten besucht, an. Sie erhielt ein Schreiben der Direktorin: "Da es bei uns in der Schule viele Kinder und nur wenige Räume gibt, ist eine Betreuung von zusätzlichen Kindern während der 'Hausarbeitstage' nur in Einzelfällen möglich. Diese Kinder müssten dann im Turnsaal unserer Schule ohne Tische und Sessel und ohne WLAN betreut werden", heißt es darin."Mein Mann und ich sind berufstätig, ich muss daher meine Tochter von 8 bis 16 Uhr in Betreuung geben. So stelle ich mir die Betreuung aber nicht vor. Es kann doch nicht sein, dass mein Kind den ganzen Tag am Boden sitzen muss. Man kann doch wenigstens Sessel und Tische hinstellen. Schließlich zahle ich ja auch für die Nachmittags-Betreuung", meint Anna M.Auf-Nachfrage heißt es dazu aus der Bildungsdirektion: "Die Direktorin hat das in dem Schreiben etwas unglücklich formuliert. Wenn es nötig ist, werden natürlich Tische und Sessel aufgestellt."