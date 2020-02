Wiener verkauft Corona-Schutzmaske um 200 Euro

Wegen dem Coronavirus fühlen sich die Menschen nicht mehr sicher und sorgen mit Hamsterkäufen und Schutzmasken vor. Zum Leid so mancher anderer.

Der Coronavirus hat längst Österreich erreicht, wodurch sich die Bevölkerung nicht mehr sicher fühlt. Hamstereinkäufe und Schutzmaßnahmen sind die Folge daraus. "Heute" berichtete. Doch nicht nur die Lebensmittelregale werden immer leerer, auch die Stellagen in Bauhäusern oder Apotheken sehen so verloren aus wie noch nie. "Alle Masken sind ausverkauft. Die Kunden sind mit vollen Wagerln aus dem Geschäft gefahren", schreibt er. Grund dafür sind die Schutzmasken, mit denen sich die Österreicher einzudecken versuchen.Einem-Leser ist aufgefallen, dass Schutzmasken nun auch über das Internet gehandelt werden. "Absoluter Wucher!!!", schreibt er unter den mitgeschickten Link, der auf die Verkaufsplattform führt. Für 200 Euro möchte ein willhaben-User nämlich seine Maske an den Mann bringen.