Erstes Bundesland meldet jetzt ein Corona-Wunder

Gute Nachrichten: Österreich hat jetzt ein Bundesland ohne eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Zum Aufatmen sei es aber noch zu früh, heißt es.

In Kärnten hat es von Mittwoch auf Donnerstag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Getestet worden seien über 200 Verdachtsfälle, keiner war positiv. Gleichzeitig stiegt die Zahl der Genesenen auf 269 und die Zahl der Coronafälle (inklusive Genesenen) hielt auf 388. "Es ist eine unglaubliche Erleichterung, dass wir das erste Mal seit vielen Wochen keinen weiteren positiven Fall registrieren", so Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) zum "ORF".Man sei aber nicht über den Berg. Wie auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mahnt Prettner dazu, weiter die Maßnahmen der Regierung einzuhalten, "nur so können wir es schaffen, dass dieser erfreuliche Tag ohne Neuinfektion kein einmaliger Tag bleibt". Verstärken will man nun die Testungen in den Alters- und Pflegeheimen. Bisher habe es in Kärnten keinen Infektionsfall in einer solchen Einrichtung gegeben.Wie das Bundesministerium für Inneres am Donnerstag mitteilt, gab es in Österreich bisher 14.459 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 410 Personen an den Folgen des Virus verstorben. 967 Infizierte befinden sich aktuell in krankenhäuslicher Behandlung, 238 davon liegen auf Intensivstationen. 8.986 Menschen haben das Virus besiegt und sind wieder genesen.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums sind derzeit 5.063 Personen im Land an Corona erkrankt. Darunter befinden sich auch 394 Kinder, 73 sind unter fünf Jahre alt. Die meisten Kranken gibt es dabei weiterhin in Tirol, hier sind momentan 1.061 Menschen infiziert. Danach folgen Wien (993), Niederösterreich (929) und die Steiermark (849). Die Aufteilung der weiteren Bundesländer: Oberösterreich (418), Salzburg (388), Vorarlberg (204), Kärnten (111) und Burgenland (110).