Coronapartys in NÖ und sechs infizierte Polizisten

In den Bezirken Lilienfeld, Amstetten und Tulln fanden am Wochenende einige Coronapartys statt, es setzte mehrere Anzeigen, jetzt drohen Strafen bis zu 3.600 Euro.

Aufmerksame Nachbarn hatten in den Bezirken Tulln, Lilienfeld und Amstetten die Exekutive gerufen - die Bewohner der Häuser hatten Partylärm gehört.Die Polizei musste einschreiten, die Partys auflösen. Die feierwütigen Gäste wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Tulln, Amstetten und Lilienfeld angezeigt, müssen jetzt mit Strafen von bis zu 3.600 Euro rechnen."Danke erstmals an den Großteil der Niederösterreicher, die sich brav an die Maßnahmen halten. Einige unbelehrbare Menschen gibt es halt, sie verabreden sich und machen dann Party", so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Was den Sprecher und die Exekutive besonders ärgert: "So eine Amtshandlung birgt immer auch ein Ansteckungsrisiko", sagt Baumschlager.Auf Nachfrage bestätigte Baumschlager einige infizierte Beamte: "Sechs Kollegen sind mittlerweile mit COVID-19 infiziert", so Baumschlager.