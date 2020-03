Wer bislang an Corona in Österreich gestorben ist

Bisher hat das neue Coronavirus neun Tote in Österreich gefordert. "Heute" zeigt, wo, wann und warum die Menschen starben.

Neun Menschen sind in Österreich bisher an dem neuen Coronavirus gestorben. Mit Stand Donnerstagmittag vier Personen in der Steiermark, drei in Wien sowie jeweils eine in Niederösterreich und Oberösterreich. Es handelt sich bisher mit einer Ausnahme um Patienten in der Risikogruppe ab 65 Jahren oder Menschen mit Vorerkrankungen.Laut Gesundheitsministerium (Stand: 19. März um 08.00 Uhr) sind in Österreich neun Menschen wieder genesen.