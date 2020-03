Grafiken zeigen, wie sich Corona in Österreich verbreitet

Die Coronavirus-Pandemie hat Österreich im Griff – "Heute"/i gibt anhand von Infografiken einen Überblick zur Lage im Land.

In Österreich gibt es mittlerweile 8.958 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand 10.00 Uhr). 931 Personen liegen im Spital, 187 befinden sich auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle ist auf 108 angestiegen.Diese Infografiken verdeutlichen die aktuelle Lage und geben einen Vergleich mit anderen europäischen Ländern.Auf dieser Grafik siehst du die. Die ersten beiden Kranken wurden in Tirol am 25. Februar festgestellt. Danach folgten nach und nach alle anderen Bundesländer.Das ist das aktuelleBeim Blick auf diefällt vor allem ein Hotspot auf: der Tiroler Bezirk Landeck, wo der Skiort Ischgl liegt. Im Winterurlaub sollen sich auch viele Urlauber angesteckt und die Krankheit anschließend in ihre Heimat getragen haben.Dasverschiebt sich. Laut Daten des Gesundheitsministeriums vom 19. März waren damals die meisten bestätigten Erkrankten in Österreich zwischen 45 und 54 Jahren alt, die besonders gefährdeten Personen ab 65 Jahren lagen weit dahinter. Das hat sich mit der Zeit aber geändert. Zwar bildet die Altersgruppe 45 bis 54 mit 1.843 Fällen noch immer die Mehrheit, doch gleich danach kommen mittlerweile die Personen ab 65 Jahren. Laut Ministerium sind in dieser Altersgruppe 1.662 Infektionen bestätigt.Zudem nähern sichbei den Infektionen langsam an. Zunächst gab es einen deutlichen Überhang an männlichen Kranken. Mittlerweile sind 52 Prozent Männer, 48 Prozent Frauen.Am 30. März passierte diein Österreich die 100er-Marke.