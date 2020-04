Coronavirus: Drei weitere Todesopfer in NÖ

In Niederösterreich gab es Sonntagfrüh um 9 Uhr exakt 1.863 offizielle Coronavirus-Fälle. In Melk starb ein 89-Jähriger und in Lilienfeld ein 81- sowie ein 92-Jähriger.

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Sonntagfrüh im 24-Stunden-Vergleich um 32 auf 1.863 gestiegen (Quelle: Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums). Der Sanitätsstab des Landes bezifferte die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen mit 11.397. Diesen Angaben zufolge sind 448 Patienten wieder genesen.Die nach Bezirken meisten bestätigten positiven Fälle gab es unverändert in Amstetten (210), St. Pölten (208) und Neunkirchen (146). Es folgten Korneuburg und Tulln (je 124), Mödling (122), Krems (115), Melk (114), Baden (96), Mistelbach und Scheibbs (je 94), die Landeshauptstadt St. Pölten (59), Bruck a.d. Leitha und Gänserndorf (je 58), Lilienfeld (36), Wiener Neustadt (35), Zwettl (32), die Städte Krems und Wiener Neustadt (je 28), der Bezirk Horn (23), Waidhofen an der Ybbs-Stadt (22) sowie die Bezirke Hollabrunn (17), Waidhofen a.d. Thaya (14) und Gmünd (sechs).Die NÖ Landeskliniken-Holding hat Sonntagfrüh drei weitere Covid-19-Tote gemeldet. Die Zahl der Opfer in Krankenhäusern des Landes ist demnach auf 31 gestiegen.Laut Bernhard Jany von der Klinken-Holding starben in Melk ein 89-Jähriger und in Lilienfeld ein 81- sowie ein 92-Jähriger. Alle Männer hatten dem Sprecher zufolge auch an Grunderkrankungen gelitten.Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in niederösterreichischen Krankenhäusern lag am Samstag noch. Laut Bernhard Jany starben in Lilienfeld ein 76- und ein 91-Jähriger. Beide Männer hätten auch an schweren Grunderkrankungen gelitten, teilte der Sprecher mit.