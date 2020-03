Coronavirus: Frau aus Bezirk Korneuburg infiziert

Einer von drei seit Montagabend in Österreich neu aufgetretenen Fällen bestätigter Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist in Niederösterreich aufgetreten.

Es handle sich um eine Frau, bei der die Erkrankung einen leichten Verlauf nehme, sagte Detlev Polay, Sprecher des Einsatzstabs im Innenministerium, auf APA-Anfrage. Die Patientin sei mit zwei weiteren Familienmitgliedern in Heimquarantäne.Der "Patient 0" sei in diesem Fall bekannt: Die Betroffene aus dem Bezirk Korneuburg habe Kontakt mit einer schon vor einigen Tagen als infiziert ermittelten Person gehabt.Die Anzahl der Anrufe bei den Informations-Hotlines zu SARS-CoV-2 ist weiter hoch, berichtete Polay weiters. Allein im Callcenter des Innenministeriums, das die Hotline der AGES unterstützt, seien bisher 3.540 Anrufe eingegangen, bei der AGES sogar "mindestens das Doppelte".Bei den drei neuen Fällen betreffen zwei der Fälle Wien, ein weiterer betraf Niederösterreich.Es handelt sich zum einen um ein Paar aus Wien, das nach einem Italien-Aufenthalt in die Bundeshauptstadt zurückgekehrt sei und sich jetzt bei den Behörden gemeldet hatte, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, der APA. "Das Paar ist vorige Woche in Italien auf Urlaub gewesen." Die Betroffenen seien vom Ärztefunkdienst wie vorgesehen zuhause untersucht worden. Die Proben hätten bei beiden einen positiven Befund ergeben, worauf "beide mit leichterer Symptomatik in häusliche Absonderung an ihrer Wohnadresse" genommen worden seien, so Huber.Mit Stand 11.30 Uhr gab es laut Gesundheitsministerium damit 21 bestätigte Erkrankungsfälle in ganz Österreich: elf in Wien, drei in Niederösterreich, zwei in Tirol, weitere zwei in Salzburg und drei in der Steiermark. 2.683 Tests wurden bisher durchgeführt.