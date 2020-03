Corona-Hotline glüht, 2.800 Anrufe pro Tag

In Österreich gibt es mittlerweile 27 offiziell bestätigte Corona-Fälle. Etwa 350 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Gesundheitsnummer 1450 und die Coronavirus-Hotline 0800 555 621 sind stark frequentiert.

Anruf bei 1450 dauert rund 14 Minuten

150 Stunden wird telefoniert

"Derzeit sind alle Leitungen belegt." Seit mehreren Tagen laufen die Telefone bei der Gesundheitsnummer 1450 und bei der Coronavirus-Hotline 0800 555 621 heiß.Wie Gerry Foitik vom Roten Kreuz im "Ö1-Morgenjournal" erklärt, sind die Leitungen beim Gesundheitstelefon für Personen, die Symptome aufweisen, oft überlastet. Ein Anruf dauert im Durchschnitt bis zu 14 Minuten.Bei der Hotline der AGES kommen wir überraschend schnell durch. Viele freiwillige Helfer vom Team Österreich haben sich bereit erklärt mitzuhelfen, deshalb gibt es keine langen Wartezeiten, erklärt die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.Das Team Österreich wurde 2007 von Ö3 und dem Roten Kreuz ins Leben gerufen und möchte möglichst viele Menschen zur Mithilfe bei Naturkatastrophen und anderen Ausnahmesituationen bewegen. Dabei kann sich jeder Erwachsene auf einer Website registrieren und seine Leistungen und besonderen Fähigkeiten bekanntgeben.Wie die AGES gegenüber "Heute" betont, gibt es bei ihrer Hotline, die 24 Stunden erreichbar ist, rund 2.800 Anrufe pro Tag, 150 Stunden wird telefoniert.Die Gespräche dauern jedoch nicht so lange, wie bei der Gesundheitsnummer 1450. Diese ist für jene Menschen gedacht, die wirklich Symptome aufweisen und Angst haben, am Virus erkrankt zu sein. "Dabei handelt es sich um eine medizinische Beratung, wir sind hingegen eine Info-Hotline", heißt es seitens der AGES.Die häufigsten Fragen lauten etwa: "Was ist ein Verdachtsfall?", "Ich habe Urlaub gebucht - Was kann ich jetzt tun?", "Wie verhalte ich mich, wenn ich mich krank fühle?" oder "Wie ansteckend ist die Krankheit?"Auch bei der Gesundheistnummer 1450 herrscht Hochbetrieb. Hier melden sich rund 2.000 Anrufer pro Tag. Wie die Stadt Wien vor kurzem bekanntgab, funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Ärztefunkdienst hervorragend. Dadurch kam es zu einer erheblichen Entlastung der Krankenhäuser.