Coronavirus: Japan sagt Kaiser-Geburtstag ab

Die geplanten öffentlichen Feierlichkeiten zum Geburtstag von Kaiser Naruhito in Japan sind abgesagt worden. Die Behörden fürchten Corona-Ansteckungsgefahr.

Wegen der Gefahr des sich ausbreitenden Coronavirus wurden die geplanten Geburtstagsfeierlichkeiten für Kaiser Naruhito in Japan abgesagt. Naruhito werde nicht öffentlich auftreten, und es werde auch kein Buch für Glückwünsche ausgelegt, teilte der japanische Palast mit.Normalerweise strömen am Geburtstag des japanischen Kaisers Zehntausende in den Palast. Am 23. Februar sollte Naruhitos Geburtstag zum ersten Mal seit seiner offiziellen Thronbesteigung im vergangenen Oktober gefeiert werden.In Japan haben sich mittlerweile mindestens 60 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus aus China infiziert. Zuletzt hatte die Regierung den Japanern daher dazu geraten, "nicht dringende und nicht unbedingt nötige Menschenansammlungen" fortan zu meiden. Vor allem ältere und kranke Menschen sollen vorsichtig sein. Gesundheitsminister Katsunobu Kato sprach von einer "neuen Phase" der Coronavirus-Epidemie.Kaiser Naruhito hatte den Chrysanthementhron im Mai 2019 nach der Abdankung seines Vaters Akihito bestiegen. Seine feierliche Inthronisierung mit Staatsgästen aus aller Welt fand im Oktober statt.