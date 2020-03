Coronavirus: 80-Jähriger aus OÖ in Quarantäne

Jener Patient aus OÖ, der auf positiv auf den Coronavirus getestet wurde, wird derzeit in häuslicher Quarantäne betreut. Er dürfte sich während eines Schiurlaubs in Südtirol angesteckt haben.

Nach Besuch bei Hausarzt aufgefallen

Seit Donnerstagabend ist auch in OÖ der erste Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Menschen bestätigt.Der Patient, es handelt sich laut ersten Informationen um einen 80-Jährigen aus Puchenau (Bez. Urfahr-Umgebung), wird derzeit in häuslicher Quarantäne betreut. "Es gehe dem Patienten den Umständen entsprechend gut", so Landessanitätsdirektor Georg Palmisano am Freitag bei einer Pressekonferenz.Der Mann habe kein Fieber, aber Husten.Zu der Ansteckung kam es vermutlich im Rahmen eines Schiurlaubs. Der Mann hatte vom 23. bis 29. Februar an einer Busreise nach Südtirol teilgenommen.Aufgefallen ist der Patient dann durch seinen Besuch bei seinem Hausarzt in Linz. Er wies entsprechende Symptome auf. Laut Palmisano kam es in der Ordination aber nicht zum Kontakt zwischen dem Betroffenen und anderen Patienten.Vorrangig gelte es nun zu klären, wer mit dem Mann in den vergangenen Tagen Kontakt hatte. Getestet werden die Kontaktpersonen aber erst dann, wenn sie Krankheitssymptome zeigen. Eine Person aus dem Umkreis des Patienten habe leichte Symptome.Bislang gab es in Oberösterreich 200 Testungen. Laut Palmisano gibt es in OÖ derzeit aber keinerlei Anzeichen auf eine massenhafte Anzahl an Erkrankungen.Aktuell gibt es in ganz Österreich 47 bestätigte Fälle.