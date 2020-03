Bobby De Niro is watching: Video-Appell an New Yorker

In New York ansässige Stars bitten, Rücksicht zu nehmen und zu Hause zu bleiben und würzen ihre Tipps gegen die Langweile mit Humor.

Stillers neues Hobby, DeVito zittert

Der US-Bundesstaat verzeichnet bis dato die meisten Corona-Erkrankungen in den Vereinigten Staaten. Bis Sonntagabend wurden in New York knapp 15.000 Fälle bekannt . Um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, ist die Bevölkerung auch hier dazu angehalten, ältere und gefährdete Personen zu schützen und sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Diesen Aufruf schließen sich auch namhafte Hollywood-Schauspieler an und reden ihren Fans unter dem Hashtag #NewYorkStateStrongerTogether mit eindringlichen Videoclips ins Gewissen."Wir müssen alle zu Hause bleiben, um das Virus zu stoppen", betont Schauspielgröße Robert De Niro (76, "The Irishman") in seiner Nachricht und blickt ernst in die Kamera: "Ich beobachte euch."Augenzwinkernd meldet sich auch Ben Stiller (54) zu Wort. Der Schauspieler, der vor allem für seine komödiantischen Rollen bekannt ist und auch schon öfters mit De Niro gemeinsam vor der Kamera stand ("Meine Braut, ihr Vater und ich"), würzt seine Nachricht mit einer Prise Humor. Er empfiehlt, sich mit Lesen und Filme schauen die Quarantäne-Zeit zu überbrücken oder sich sogar ein neues Hobby zuzulegen. Sein Tipp gegen die Langeweile: "Kreissägen-Kunst".Komiker Danny DeVito (75) richtet seine Worte in erster Linie an die junge Bevölkerung in New York. "Von ganzem Herzen flehe ich euch an, bleibt zu Hause", meldet sich DeVito auf Twitter und spricht in seinem Aufruf die Gefahr an, die für die ältere Generation besteht. "Ihr könnt alte Leute anstecken und noch bevor wir uns versehen, bin auch auch ich weg!"