Coronavirus-Verdacht bei Lehrerin – Volksschule zu

Die Volksschule Wals in Salzburg ist am Mittwoch geschlossen worden. Eine Lehrerin dürfte sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Wegen des Coronavirus-Verdachts bei einer Lehrerin wurde die Volksschule Wals in Salzburg am Mittwoch vorsorglich geschlossen.Die Eltern seien bereits am Dienstagabend über die Schließung informiert worden. Man habe einen Abstrich bei der Lehrkraft gemacht, die Symptome des neuartigen Coronavirus zeige.Das Ergebnis soll bis Mittwochmittag vorliegen. Sollte der Test negativ sein, wird der Unterricht am Donnerstag wieder aufgenommen.Laut "Salzburger Nachrichten" war die Lehrerin noch am Dienstag in der Schule, über Nacht sei sie dann schwer erkrankt. Die Frau befindet sich derzeit in einem Krankenhaus.