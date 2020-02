Coronavirus-Verdachtsfall: Frau im Spital St. Pölten

In NÖ wurde ein weiterer Coronavirus-Verdachtsfall bekannt. Eine Frau aus Gablitz klagte nach ihrer Rückkehr vom Italien-Urlaub über Symptome.

In Niederösterreich ist am Mittwoch ein Coronavirus-Verdachtsfall bekannt geworden. Einem Onlinebericht der "NÖN" zufolge hat eine Frau aus Gablitz (Bezirk St. Pölten) nach der Rückkehr aus einem Italien-Urlaub "typische Symptome" aufgewiesen. Nach Angaben von Landeskliniken-Holding-Sprecher Bernhard Jany befindet sich eine weibliche Person auf der Isolierstation des Uniklinikums St. Pölten.Die Patientin wurde bereits getestet, die Untersuchungsergebnisse könnten noch am Mittwoch vorliegen. Für Jany handelt es sich bei der Frau "um einen Fall wie viele andere". Insgesamt wurden in Niederösterreich - an den Standorten St. Pölten und Mödling - bisher 112 Personen getestet, alle Untersuchungen verliefen negativ.Keine SARS-CoV-2-Erreger wurden laut Jany auch bei "rund drei Viertel" jener 50 Mitarbeiter des Universitätsklinikums St. Pölten entdeckt, die bis zum Wochenende auf Betriebsausflug in Venedig gewesen waren und den Karneval besucht hatten. Die restlichen Ergebnisse sollten voraussichtlich noch am Mittwoch vorliegen. Die 50 Personen waren vorübergehend außer Dienst.