i Nicole Taylor (l.) ist bereits am 28. September an Brustkrebs gestorben. Ihre Drillingsschwestern Nika und Natalie Taylor (v.l.) teilen ihre große Trauer nun mit einem berührenden Video auf Instagram. 2025 Getty Images Trauer um Drilling Country-Star mit 35 an Brustkrebs gestorben Die YouTube-Band Taylor Red verliert eines ihrer drei Mitglieder: Nicole Taylor starb nach langem Kampf gegen die Krankheit. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Fans weltweit trauern um Nicole Taylor. Die 35-Jährige war Sängerin der Country-Band Taylor Red und mit ihren Drillingsschwestern Nika und Natalie Taylor auf der Bühne gestanden.

Die Musikerin verstarb bereits am 28. September in ihrem Zuhause in Nashville an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Sie wurde im engsten Familienkreis beerdigt. Wie "Bild" berichtet, haben ihre beiden Schwestern erst jetzt die Kraft gefunden, den Tod öffentlich zu machen. In einem rührenden YouTube-Video verkünden sie unter Tränen die traurige Nachricht.

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Schwestern nehmen Abschied

"Wir dachten, sie würde hier sein und ihre Geschichte von ihrer irdischen Heilung erzählen. Stattdessen erzählen wir jetzt ihre Geschichte von ihrer Heilung im Himmel", sagt Natalie im Video. Nicole bezeichnen die Schwestern als ihre "furchtlose Anführerin und beste Freundin".

Die Band Taylor Red hat fast 17 Millionen YouTube-Abonnenten. Das Trio aus Mississippi spielte über 1000 Konzerte und begeisterte die Fans mit Gitarre, Banjo, Geige und Mandoline. Wie es mit der Band weitergeht, ist noch unklar.