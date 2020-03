Countrystar Joe Diffie stirbt am Coronavirus

Mit 61 ist der Sänger Joe Diffie am Sonntag am Coronavirus gestorben. Er war einer der berühmtesten Countrystars der 90er.

"Wir wollen die Öffentlichkeit und alle meine Fans daran erinnern, aufzupassen, vorsichtig zu sein und während dieser Pandemie auf sich aufzupassen, postete der Country-Superstar am Freitag. Da gab Joe Diffie bekannt, dass er positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Am Sonntag verstarb der 61-jährige Grammygewinner.Diffie brachte 13 Alben heraus und hatte mehr als 20 Songs in den Top 10, davon fünf Nummer-1-Hits. Seinen letzten Charts-Topper hatte er 2001. Zusätzlich schrieb er Songs für Stars wie Tim McGraw und Chris Young.