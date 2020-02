Coup scheiterte – jetzt sucht Polizei diesen Mann

Dieses Fahndungsfoto wurde von der Polizei am 16. Februar 2020 veröffentlicht.

Der derzeit unbekannte männliche Täter steht im Verdacht, am 7. Dezember 2019 gegen 14.30 Uhr einen versuchten Einbruchsdiebstahl durchgeführt zu haben.

Der Tatverdächtige soll versucht haben, einen Kassaautomaten in einer Tiefgarage am Stubenring (Innere Stadt) aufzubrechen. Nachdem der Versuch scheiterte, verließ der Mann den Tatort.Es konnten Fotos des mutmaßlichen Täters sichergestellt werden. Eines davon wurde nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht.Hinweise (auch anonym) werden an das Stadtpolizeikommando Innere Stadt, Kriminalreferat, unter der Telefonnummer 0131310-21810 erbeten.