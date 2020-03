31.03.2020 15:58 Um 691 Intensivbetten mehr: Wien korrigiert Bund

Laut dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verfügt Wien über 1.058 Beatmungs-Intensivbetten. Bild: picturedesk.com

In Wien seien nur wenige Beamtungsgeräte verfügbar, meldete das Gesundheitsministerium am Montag. Stimmt nicht, kontert am Dienstag die Stadt.