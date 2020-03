Corona: Wiener Schüler helfen Risiko-Personen

Kranke und ältere Menschen sind durch das Virus besonders gefährdet. Vier Wiener AHS-Schüler helfen jetzt, indem sie für diese einkaufen gehen.

Mahmoud (14), Mete (14), Paul (14) und Elias (15) sind Schüler der AHS Rahlgasse (Mariahilf). Als Ende vergangener Woche absehbar war, dass die Schulen diese Woche gesperrt sein werden haben sie überlegt, wie es weitergehen könnte. "Wir sind dann in einer Freistunde auf die Idee gekommen für besonders gefährdete Menschen einkaufen zu gehen", so die vier Burschen zuEiner ihrer ersten Einsätze hat sie jetzt zum Billa in der Wiedner Hauptstraße 118 in Wien-Margareten geführt. Dort haben sie für Paul (33) einen Großeinkauf erledigt. Paul - der im "fünfer Hieb" zu Hause ist - hat bereits zwei Lungenembolien hinter sich und gehört damit eindeutig zur Hochrisikogruppe. Der junge Wiener freut sich: "Super, dass ich nicht selber raus muss".Die vier Corona-Helfer sind über den Instagram-Account " Einkaufen gegen Corona " und natürlich auch telefonisch zu erreichen. Die Schüler übernehmen Einkäufe für Corona-Risiko-Fälle in ganz Wien.Besonders gefährdet durch das Corona-Virus sind insbesondere ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Insbesondere ihnen wird geraten, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen.