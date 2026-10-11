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Cindy Crawford und Ehemann Rande Gerber trauern um ihren Sohn Presley. In der Vergangenheit bestritten die drei noch gemeinsam Auftritte, wie hier bei einer Fashion Show im Dezember 2022.
Cindy Crawford und Ehemann Rande Gerber trauern um ihren Sohn Presley. In der Vergangenheit bestritten die drei noch gemeinsam Auftritte, wie hier bei einer Fashion Show im Dezember 2022.
REUTERS/Mario Anzuoni
Trauer um Presley

Nach Sohn-Tod! Cindy Crawford erstmals wieder gesichtet

Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber wurden erstmals seit dem Tod ihres Sohnes Presley in der Öffentlichkeit gesehen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
11.10.2026, 14:36
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Rund drei Wochen nach dem Tod ihres Sohnes Presley Gerber zeigten sich Cindy Crawford (60) und Ehemann Rande Gerber (64) wieder in der Öffentlichkeit. Das Ehepaar wurde bei einem Spaziergang am Zuma Beach in Malibu fotografiert.

Auf den Bildern sind die beiden händchenhaltend zu sehen - beide trugen Baseballmützen, Sonnenbrillen und weiße Oberteile. Das Supermodel hatte schwarze Leggings an, Gerber dunkle Shorts.

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Wie Bunte berichtet, war es das erste Mal, dass sich das Ehepaar seit Presleys Tod öffentlich zeigte. Der 27-Jährige war am 20. September in einer Reha-Einrichtung in Santa Monica gestorben. Die Polizei war wegen einer möglichen Überdosis alarmiert worden.

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Clooney spricht über Familienögel

Auch Hollywood-Star George Clooney (65), ein enger Freund der Familie, äußerte sich zur Tragödie. "Ganz ehrlich, es ist eines der verheerendsten Ereignisse, die unserer Familie je widerfahren sind", sagte er bei einer Preisverleihung.

George und Amal Clooney standen der Familie Crawford-Gerber bereits kurz nach dem Todesfall bei. Die offizielle Todesursache von Presley steht noch aus.

red,11.10.2026, 14:36
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