i Der texanische Senator Ted Cruz (Archivbild) Reuters Streit bei Republikanern "Antisemitisch": Cruz attackiert Vance wegen Israel US-Senator Ted Cruz widerspricht Vizepräsident Vance offen: Die Wahl sei kein Mandat, Israel aufzugeben. Er warnt vor antisemitischen Tendenzen. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 19:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Jewish Leadership Conference in Manhattan hat der texanische Senator Ted Cruz scharfe Kritik an Vizepräsident JD Vance geübt. Cruz, einer der treuesten Israel-Unterstützer im US-Senat, wies dessen Einschätzung der US-Außenpolitik nach der Wahl klar zurück.

"Wer diese Wahl als Mandat sieht, Israel aufzugeben, sieht etwas, das ich sicher nicht sehe, und ich stimme dem sicher nicht zu", erklärte Cruz. Er bezeichnete Vance als einen, der eine isolationistische, israelkritische Strömung in der Partei fördere.

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Wie die Jerusalem Post berichtet, schätzt Cruz, dass ein Drittel der jungen Konservativen für diese Botschaft empfänglich sei. Er warnt: "Wir könnten in fünf Jahren aufwachen und uns in einem Land wiederfinden, in dem beide großen Parteien eindeutig antiisraelisch und unentschuldbar antisemitisch sind."

Machtkampf um 2028

Die Kritik ist auch deshalb brisant, weil Vance als Favorit für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2028 gilt – als Nachfolger von Präsident Donald Trump. Cruz hat ihn bei der Konferenz direkt als Gegenspieler positioniert.

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Der offene Konflikt zeigt tiefe Risse in der Republikanischen Partei in der Nahostpolitik. Während traditionelle Konservative wie Cruz an der engen Bindung zu Israel festhalten, gewinnt eine neue, isolationistische Strömung an Einfluss.