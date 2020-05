Curvy-Model setzt ihrer Karriere Krönchen auf

Model Nadine Mirada bleibt auch während der Krise stets positiv. Für die 29-Jährige gibt es im Moment auch allen Grund dazu, sie hat bei zwei großen Agenturen Verträge unterzeichnet.

Gecancelte Shootings und auf Eis gelegte Kampagnen – die Welt von Curvy Model Nadine Mirada (29) wurde durch die Corona-Krise auch ganz schön durcheinandergewirbelt.Trotzdem blickt die Linzerin positiv in die Zukunft: "Ich bin der Meinung, dass es für alles einen Grund im Leben gibt, und wenn man das Ziel kennt, dann können so kleine Kurven in der Strecke auch ganz spannend sein."Und so setzte die fesche Brünette ihrer Karriere wahrlich ein Krönchen auf, indem sie bei zwei der gefragtesten Agenturen von Barcelona und Mailand ihre Verträge unterzeichnete.