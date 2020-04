Dachstuhl von Haus in Leobersdorf in Vollbrand

Brenzlige Szenen in der Nacht auf Sonntag in Leobersdorf: Flammen schlugen aus einem Wohnhaus, die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Mehrere Notrufe gingen gegen 3.45 Uhr am 5. April bei der Bezirksalarmzentrale Baden ein und meldeten einen Brand in einem Wohnhaus in der Anton-Bruckner-Gasse in Leobersdorf (Bezirk Baden). „Ich hörte mehrere laute Knalle und als ich aus dem Fenster sah bemerkte ich, dass bereits Flammen aus dem Haus schlugen", schildert eine Anrainerin die Situation.Sofort wurden die Feuerwehren Leobersdorf, Kottingbrunn und Bad Vöslau sowie anschließend auch die Feuerwehr Schönau zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Den Feuerwehren gelang es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern.Der Dachstuhl des Wohnhauses sowie das Obergeschoß wurden bei dem Brand jedoch vollkommen zerstört. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, die Hausbesitzer und ihr Hund dürften sich ins Freie gerettet haben können. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen noch an. Wie es zu dem Brand gekommen war, ist derzeit noch nicht bekannt.