i Dagi Bee hofft auf Hilfe ihrer Community. Instagram "Bitte um eure Hilfe" Nach Einbruch! Dagi Bee setzt 10.000 Euro Kopfgeld aus Die YouTuberin fahndet auf Instagram nach zwei Verdächtigen. Die Polizei warnt vor privaten Fahndungsaufrufen. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Influencerin Dagi Bee hat auf Instagram eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Sie sucht nach zwei Männern, die mutmaßlich in ihr Einfamilienhaus in Langenfeld eingebrochen sind.

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen dem 9. und dem 12. Oktober. Die Täter sollen die Terrassentür aufgehebelt und nach Wertgegenständen gesucht haben. Was genau gestohlen wurde, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

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Die Influencerin postete Überwachungsvideos, auf denen die Gesichter der beiden Männer erkennbar sein sollen, berichtet raptastisch.net. In ihrem Statement schreibt sie: "Uns geht es gut! Es geht nicht um Körperverletzung!! Ich bitte euch um eure Hilfe, die zwei mutmaßlichen Täter zu finden."

Polizei warnt vor Selbstjustiz

Die Bilder liegen bereits der Kriminalpolizei Mettmann vor. Die Polizei warnt allerdings vor privaten Fahndungsaufrufen. Ein Sprecher erklärte: "Wir als Polizei warnen davor, dass man als Privatperson Fahndungsaufrufe veröffentlicht." Für solche Maßnahmen brauche es einen richterlichen Beschluss.

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Wer eigenständig zur Fahndung aufruft, könne sich "unter Umständen selbst strafbar machen", so die Polizei. Der Sprecher betonte: "Wir wollen ja keine Selbstjustiz bei uns in Deutschland." Hinweise sollen an die Kriminalpolizei Mettmann gemeldet werden.