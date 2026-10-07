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Jörg Dahlmann hat gute Neuigkeiten.
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APA-Images / Action Press / Panama Pictures
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"Bin obenauf": Jörg Dahlmann vorerst krebsfrei

Ex-Dschungelcamper Jörg Dahlmann hat seinen Leberkrebs besiegt. Auf Mallorca erholt sich der 66-Jährige nun von den Strapazen der Behandlung.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
07.10.2026, 11:20
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"Im Moment bin ich wirklich obenauf", sagt Jörg Dahlmann. Der ehemalige Fußball-Kommentator und Dschungelcamp-Teilnehmer hat seinen Kampf gegen den Leberkrebs gewonnen. Seit etwa zehn Tagen hat er kein Fieber mehr.

Der Albtraum begann im Juni, als bei dem 66-Jährigen ein Tumor in der Leber entdeckt wurde. Es folgten fast zwei Monate im Krankenhaus, inklusive eines Tages im künstlichen Koma nach einer Operation.

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Wie es bei TAG24 heißt, bildeten sich in seinem zentralen Venenkatheter zudem Bakterien. "Ich habe eigentlich in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, alles mitgenommen, was man mitnehmen kann", so Dahlmann rückblickend.

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Lebensgefährtin als wichtige Stütze

In dieser schweren Zeit war seine Lebensgefährtin, eine Sporttherapeutin, jeden Tag von morgens bis abends im Krankenhaus. Nun hilft sie ihm auf Mallorca dabei, langsam wieder zu Kräften zu kommen.

Ganz überstanden sind die Strapazen allerdings noch nicht. Seine große Bauchnarbe bereitet ihm weiterhin Schmerzen, mehr als fünf Kilogramm darf er derzeit nicht tragen. Doch Dahlmann blickt optimistisch in die Zukunft: "Ich bin wirklich auf dem Weg nach vorne."

red,07.10.2026, 11:20
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