Dalgona! Alle feiern dieses virale Kaffee-Rezept

Die Ausgangsbeschränkungen lassen die Österreicher kreativ werden.

Die eine backt Brot, der zweite entdeckt die Liebe zum Stricken – und wieder andere vertreiben sich die Zeit in sozialer Isolation mit Kaffee-Experimenten! Der sogenannte Dalgona-Kaffee wird derzeit in sozialen Netzwerken gefeiert. Ob er wirklich so gut schmeckt, wie im Netz behauptet wird, das kannst du ganz einfach selbst ausprobieren.2 Löffel Instantkaffee2 Löffel Zucker2 Löffel heißes WasserMilchViel Spaß beim Ausprobieren!