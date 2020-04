Dame spendet Einnahmen von Song an Frauenhäuser

Der Rapper aus Salzburg schloss sich mit "Hunger"-Frontmann Lucas Fendrich und Schauspielerin Katharina Holoubek für die gute Sache zusammen.

"Wake me up, when Corona ends", schwirrt den drei Protagonisten des etwas anderen Musikvideos durch den Kopf. Per Facetime knüpften sie sich zusammen und schrieben gemeinsam an dem Song "Drei vor Zwölf".Das Salzburger Multitalent Dame feiert nicht nur hierzulande beeindruckende Erfolge, sondern ist auch einer der führenden heimischen Musikexporte im deutschsprachigen Raum.Lucas Fendrichs Band "Hunger" erhält schon seit ihren Anfängen internationale Beachtung: Ihre Hitsingle "Amused" hat es nicht nur in Taylor Swifts private Playlist, sondern auch auf den Soundtrack zum Netflix Blockbuster "Toten Mädchen lügen nicht" geschafft.Und Schauspielerin Katharina Holoubek macht nicht nur in "Soko Kitzbühel", sondern auch in Sicheritz' Milieustudie "Bad Fucking" oder als Horvaths Ehefrau in Christopher Seilers "Horvathslos" gute Figur.Nicht zu vergessen ist aber auch der Vierte im Bunde: Fendrichs Bandkollege Daniel Rumpel stattet dem Trio nämlich kurzzeitig einen klangvollen Besuch ab. Um ihn zu sehen, muss man aber ganz genau hinschauen. Wie auch bei "Hunger" hält er sich auch im Video eher versteckt im Hintergrund.Den drei (oder vier) Größen der heimischen Kulturlandschaft gelingt es, mit dem Song "Drei vor Zwölf"die Gefühlslage eines ganzen Planeten in einem wunderschönen, dreiminütigen Musikstück zusammenzufassen.Doch bei der moralischen Unterstützung auf Gefühlsebene sollte es nicht bleiben und so entschied man sich zu einem Spendenaufruf "Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser", kurz "ZÖF". "Es ist kein Geheimnis, dass die aktuellen Auflagen zu einem Anstieg häuslicher Gewalt geführt haben. Gerade in solchen Zeiten gehören Frauen- und Kinderhäuser umso mehr unterstützt." so Dame. Bislang sammelten die Musiker über 1.300 Euro. Das persönliche Ziel liegt bei 5.000 Euro.