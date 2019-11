Dämmerungseinbruch in Mattersburg: Täter flüchtig

(Symbolbild) Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwochnachmittag in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) in ein Einfamilienhaus ein.

Keine Hinweise zu den Tätern

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwochnachmittag in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) in ein Einfamilienhaus ein.Der oder die Täter brachen die Terrassentüre auf der Rückseite des Einfamilienhaus auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten.Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, ein Sparbuch, verschiedene Uhren und Schmuckgegenstände. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest, liegt aber im mittleren fünfstelligen Eurobereich.Bei Anrainerbefragungen konnten keine Hinweise zu den Tätern in Erfahrung gebracht werden.