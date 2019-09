"Dancing on Ice" holt PBB-Sieger und Dschungelking

Im Oktober führt "Dancing on Ice" nur jene aufs Glatteis, die bereits Reality-Show geeicht sind. Dschungelkönige

Zwei "Promi Big Brother"-Sieger und ein Zweitplatzierter, eine Bachelorette und ein Dschungelkönig. Wenn stimmt, was die meist gutinformierte "Bild" vermutet, gleiten bei der neuen Staffel von "Dancing on Ice" Reality-Royals über den Eislaufplatz.



Fünf Kandidaten sollen schon fix sein. Oben in der Fotoshow zeigen wir nicht nur, wer sie sind, sondern auch, in welchen TV-Formaten sie bisher "beglückten".



Im Oktober geht's auf Sat.1 los. Die vergangene Staffel gewann Sarah Lombardi überlegen. Da waren aber auch "nur" acht Kandidaten (u.a. John Kelly, Sarina Nowak) dabei. 2019 sollen es zehn Kandidaten werden.







(lam)