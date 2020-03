Dancing Stars: Diese Paare wirbeln übers Tanzparkett

Am 6. März startet die 13. Staffel "Dancing Stars". Mit dabei sind unter anderem: Silvia Schneider, Michaela Kirchgasser und Marcos Nader.

Könnt ihr euch noch an die Sieger erinnern?

50 Trainingsstunden haben die Stars in den Knochen, das professionelle Lächeln ist genauso einstudiert, wie es die Tanzschritte sind. Hoffentlich.Am 6. März startet die 13. Staffel "Dancing Stars" (20.15 Uhr, ORF1). In Folge 1 sind erst einmal nur die Damen mit Solotänzen (samt Partner) dran. Die Männer kommen mit ihren Partnerinnen nur beim Gruppentanz zum Einsatz. Zuschauer können trotzdem schon für ihre Favoriten voten. Ausgewertet werden die Stimmen aber erst am 20. März, wenn das erste Paar rausfliegt.Kaum fängt die neue Staffel "Dancing Stars" an, hat man schon wieder vergessen, wer letztes Jahr die Tanzshow eigentlich gewonnen hat. Geht es euch auch so? Hier die "Dancing Stars"-Gewinner der vergangenen Jahre: