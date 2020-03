Dancing Star Malovcic hat Zusammenbruch hinter sich

Wer isst was und wann hat wer Geburtstag? Schauspielerin Edita Malovcic und Tänzer Florian Vana stellen sich dem Dancing-Stars-Quiz!

Auch Schauspielerin Edita Malovcic (42) und Profi Florian Vana (33) stellen sich (getrennt) dem ""-Quiz. "Nach drei Wochen Training haben wir alle Phasen durchlebt, vom Honeymoon bis hin zum körperlichen Zusammenbruch", fasst Vana gleich einmal die Zeit vor der ersten Show zusammen."Sie hatte gerade erst und ist Wassermann", schießt es wie aus der Pistole. "Stimmt, und er ist Fisch und hat jetzt im März", grinst Malovcic (Anm.: auch richtig).Auf den Tisch kommt bei beiden asiatische Küche. "Ich mag Eintöpfe, er Bulgogi", was der Profi auch erzählt.„Sie traut sich zu wenig zu." Stimmt das? "Ja, ich bin ungeduldig.""Sie sieht sich in den Latein-Tänzen", so Vana. "Wobei ich sagen muss, dass sie auch in Standard stark ist, sich das wohl nicht gedacht und zugetraut hat."Ist das so? "Stimmt, Latein war bisher eigentlich das, wo ich mich gesehen habe. Aber ich muss zugeben, mittlerweile machen mir die Standardtänze auch schon viel Spaß."Test mit Bravour bestanden!