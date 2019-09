Daniel Brühl zeigt sich im "The King's Man"-Trailer

Wird die Comicverfilmung so gut wie ihre neue Vorschau, ist einer der Anwärter auf den besten Actioner 2020 schon gefunden.

Mark Millars "The Secret Service" erzählt die Geschichte eines privaten Geheimdienstes, der sich abseits politischer Entscheidungen und diplomatischer Engpässe um das Wohlergehen der Menschheit sorgt. Zweimal wurden die Comics mit Taron Egerton und Colin Firth in den Hauptrollen bereits verfilmt. Nun steht ein Prequel auf dem Programm, dass die Entstehung der "Kingsman"-Organisation beleuchtet.Gezeichnet von den Gräueln des Ersten Weltkriegs, will der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) dem globalen Blutvergießen ein Ende setzen. Gemeinsam mit seinen Verbündeten Shola (Djimon Hounsou) und Polly (Gemma Arterton) bildet er den jungen Conrad (Harris Dickinson) zum Agenten aus.Die Trupp muss sich einem wahrhaft furchteinflößenden Widersache stellen. Rasputin (Rhys Ifans) will die Welt brennen sehen, und Daniel Brühl (womöglich als deutscher General) hat seine Finger auch noch im Spiel."The King's Man" startet am 14. Februar 2020 in den österreichischen Kinos.