Singer-Songwriter Daniel Johnston (58) gestorben

Die Musikwelt trauert um Daniel Johnston: Der US-Singer-Songwriter ist am Mittwoch (11.9.) im Alter von 58 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte seine Familie in einem offiziellen Statement mit. Der Musiker hatte über mehrere Jahre hinweg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.Er war bekannt für seine schrägen Folksongs wie "Life in Vain", "True Love Will Find You in the End" und "Walking the Cow". DEN einen großen Hit hatte er nie. Dennoch hatte er viele Fans, darunter auch einige prominente Anhänger wie Kurt Cobain, Becks, Tom Waits sowie "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening."Manche Menschen mochten mich wirklich, andere machten sich nur lustig über mich und glaubten, ich sei eine Freak-Show", erzählte Johnston einst in einem Interview. Der Musiker litt unter Schizophrenie und einer bipolaren Störung, die ihm während seiner musikalischen Laufbahn immer wieder zu schaffen machte.So hatte er in den 1980er Jahren etwa eine Frau bedrängt, weil er glaubte, sie sei vom Teufel besessen. Er jagte ihr damit eine solche Angst ein, dass sie aus dem Fenster sprang und sich beide Beine brach.Viele kennen ihn Johnston zudem durch Jeff Feuerzeugs Doku "The Devil and Daniel Johnston", der von der psychischen Erkrankung des Sängers handelt. 2005 wurde der Film beim "Sundance Film Festival" ausgezeichnet. Johnston gab immer wieder Konzerte in großen Städten, mehrere Male auch in Wien.