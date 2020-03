Radcliffe zu Corona-Lüge: "Schau immer krank aus!"

Den Fake News über seine angebliche Corona-Erkrankung saß auch die "New York Times" auf. Der "Harry Potter"-Darsteller nimmt's mit Humor.

Radcliffe schiebt Gerücht auf sein Bleichgesicht

Über einen gehackten Twitter-Account der BBC verbreitete sich die Falschmeldung, Schauspieler Daniel Radcliffe (30) habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Dieser Lüge saßen zahlreiche Medien auf, darunter auch die "New York Times".In der australischen Radiosendung "Smallzy's Surgery" räumte der "Harry Potter"-Darsteller mit den haarsträubenden Gerüchten mit einer anständigen Portion Selbstironie auf."Ich glaube, es liegt daran, dass ich immer krank ausschau", lacht der 30-jährige Schauspieler. "Deshalb kann man so etwas auch glaubhaft über mich erzählen." Umso lustiger, dass ihn ausgerechnet sein Maskenbildner, der ihm eigentlich Farbe ins bleiche Gesicht zaubern sollte, auf die Falschmeldung aufmerksam machte. "Als ich in den Haar- und Make-Up-Raum kam, sagte er mir 'Meine Nichte hat mir gerade geschrieben, dass du Corona hast'", erinnert er sich während des Interviews.Dass zur Zeit Gerüchte über Erkrankungen von berühmten Personen auf fruchtbaren Boden fallen, ist momentan leicht nachvollziehbar: Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich das Hollywood-Ehepaar Tom Hanks (63, "Forrest Gump") und Rita Wilson (63, "Schlaflos in Seattle") bei Dreharbeiten in Australien mit dem Virus infiziert haben und in Quarantäne bleiben müssen. Aber eine Falschmeldung über einen weiteren Patienten, sei er nun prominent oder nicht, in die Welt zu setzen, ist einfach geschmacklos.