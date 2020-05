Daniel Radcliffe verzaubert wieder als "Harry Potter"

In den nächsten Wochen lesen Stars der "Harry Potter"-Filmreihe und weitere Promis den ersten Band der magischen Buchreihe.

"Harry Potter und der Stein der Weisen" lautet nicht nur der erste Titel in der erfolgreichen Buchreihe um den wohl berühmtesten Zauberlehrling der Welt. Auch die gleichnamige Verfilmung des Romans sorgte im Jahr 2001 für ein Rekord-Einspielergebnis von über 970 Millionen Dollar und machte seine Darsteller Daniel Radcliffe (30), Emma Watson (30) und Rupert Grint (31) über Nacht zu Superstars.Autorin J.K.Rowling und der Streamingdienst Spotify lassen die magischen Abenteuer von Harry Potter noch einmal aufleben – Woche für Woche, vorgetragen von Schauspielern der Filmreihe und weiteren prominenten Potter-Fans. Den Anfang machte dabei Hauptdarsteller Daniel Radcliffe. Passenderweise las er das erste Kapitel aus dem "Stein der Weisen".Unter dem Titel "Harry Potter at Home" werden sich bis Mitte des Sommers Stars wie Ex-Fußballer David Beckham (45), Schriftsteller Stephen Fry (62) sowie Schauspielkollegen Eddie Redmayne (38) und Dakota Fanning (26) statt einer Klinke Rowlings Erstlingswerk in die Hand geben und jeweils eines der insgesamt siebzehn Kapitel vortragen. Weitere bekannte Vorleser werden laufend bekannt gegeben. Das Ergebnis ist wahlweise auf der Wizarding-World-Website oder auf Spotify nachzuhören.