Daniela Katzenberger (32) an Bord der "Titt-anic"

Große Freude bei den Katzenberger-Fans: Daniela teilt jetzt einen Schnappschuss, auf welchem sie ihre XXL-Oberweite gekonnt in Szene setzt.

Daniela Katzenberger zeigt sich in ihrem neuesten Instagram-Posting nicht nur von ihrer sexy, sondern vor allem auch von ihrer humorvollen Seite.Der Reality-Star kniet darauf in einem knappen Bikini auf einem Stand-up-Paddle-Board und lenkt dabei die Blicke gekonnt auf ihre Oberweite.Und es wäre nicht die "Katze", wenn sie dazu nicht einen lustigen Spruch auf den Lippen hätte. "An Board der Titt-anic (Sorry, aber der musste sein)", schreibt die 32-Jährige zu dem Bild.Mit dem #hatersgonnahate nimmt Daniela Katzenberger ihren Kritikern zudem gleich selbst den Wind aus den Segeln, und zwar mit Erfolg!Denn ihre Follower sind von dem XXL-Busen-Foto hin und weg und lieben den Humor der Ehefrau von Lucas Cordalis. "Made my day!", schreibt etwa eine Userin.Ein so lustiges Wortspiel bringt offenbar sogar ihre Hater zum Schweigen...(wil)