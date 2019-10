Geht Daniela Katzenberger ins Dschungelcamp?

Noch dauert es ein paar Monate, bis RTL wieder ein paar Promis in den Busch schickt. Trotzdem gibt es haufenweise Gerüchte.

Erst vor wenigen Tagen hieß es, dass Danni Büchner und Laura Müller, die Freundin vom Wendler, bei der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" mit am Start sein werden. Im Fall von Laura wurde das umgehend dementiert.Jetzt wird wieder spekuliert! Und zwar mit einer Teilnahme von Daniela Katzenberger. Kaum ein anderer Star hätte einen perfekteren Background als die 33-jährige Berufsblondine. Sowohl ihre Mutter Daniela Klein als auch ihre Schwester Jenny Frankhauser waren schon im australischen Dschungel. Auch der kürzlich verstorbene Schwiegervater Costa Cordalis war 2004 dabei und wurde zum Dschungelkönig gekrönt."Gofeminin" hat bei der Katze nachgefragt. "Ich finde, wenn man sich da gut anstellt wie jetzt meine Schwester, die hat dadurch ja nur gewonnen, oder wie mein Schwiegervater. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es denen geschadet hat, ganz im Gegenteil", lautete die Antwort.Trotzdem sieht sie momentan nicht sie selber, sondern eher ein anders Familienmitglied im Camp. "Ich würde mir ja wünschen, dass Lucas das macht. Weil er cool ist, weil er viel aushält - also er ist ja mit mir zusammen, er ist also wirklich sehr genügsam. Und er ist total der Teamplayer. Man tut sich schwer, Lucas nicht zu mögen", streut sie ihrem Ehemann Lucas Rosen.Wer tatsächlich im Jänner oder Februar 2020 in den Dschungel ziehen wird, verrät RTL im Normalfall erst kurz vor Ausstrahlung der Sendung. Wir sind gespannt.