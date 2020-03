Katzenberger geht bei DIESEN Promis auf Distanz

TV-Sternchen Daniela Katzenberger nimmt den "sozialen Abstand" wörtlich und blockiert reihenweise Promis auf ihrem Insta-Profil.

Die Katze macht dicht

Überraschender Social-Media-Frühjahrsputz

Kult-Blondine Daniela Katzenberger (33) sorgt für einige Verwirrung in den sozialen Netzwerken. Selbst erfolgreicher TV-Star und Influencerin mit beinahe zwei Millionen Fans auf Instagram, möchte sie offensichtlich so gut wie keine prominenten Follower mehr in in ihrer Community haben. In den letzten Tagen blieb immer mehr Promis der Zugriff auf das Katzenberger-Profil verwehrt.Als erste traf es die ehemalige "Bachelorette" Gerda Lewis (27). Ohne ersichtlichen Grund konnte sie nicht mehr auf Daniela Katzenbergers Profil zugreifen. Das gleiche Schicksal ereilte auch Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger (28) und zuletzt die frühere Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31). Dass sogar Sänger und Neo-DSDS-Juror Pietro Lombardi (27) geblockt wurde, widerspricht der Theorie, es könnte sich um eine Meinungsverschiedenheit unter Promi-Damen handeln.Was aber tatsächlich hinter Katzenbergers radikaler Blockier-Aktion steckt, ist noch nicht bekannt. Vermutet wird, dass sie mit den gesponserten Postings ihrer Promi-Kollegen nicht einverstanden ist. In einer eigenen Insta-Story hatte sie erst kürzlich verkündet, wegen der momentanen Pandemie-Situation vorerst auf Werbung auf ihrem Profil verzichten zu wollen. Auch Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser (27) kann keine klaren Gründe für den Social-Media-Frühjahrsputz , betont aber: "Niemand wird ohne Grund von uns blockiert."