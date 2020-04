Darum hat sich "die Katze" mit Jenny versöhnt

Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser waren jahrelang zerstritten. Nun haben sich die beiden wieder zusammen gerauft.

Costa Cordalis überredete Daniela

Drei Jahre herrschte Funkstille zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Schwester. Der Grund: Jenny fühlte sich nach dem Tod ihres Vaters von der TV-Kultblondine im Stich gelassen. Außerdem war sie sauer, weil Daniela über den toten Papa der Ex-Dschungelkönigin in der Öffentlichkeit sprach.Jetzt ist alles wieder gut. Offenbar hatte Schwiegervater Costa Cordalis Daniela kurz vor seinem Tod dazu überreden können. Die Kultblondine verriet im Interview mit der "Bild", wie es dazu kam: "Aber letztlich hat Costas Tod den Ausschlag gegeben, dass Jenny und ich uns wieder vertragen haben. Er hat immer zu mir gesagt: 'Wenn du erst mal so alt bist wie ich, hast du vielleicht nicht mehr so viele Chancen.' Und er hatte recht."Den ersten Schritt machte übrigens Daniela. "Blut ist dicker als Pfälzer Leberwurst. Und die ist manchmal eben grob. Ich musste auf Jenny zugehen. Ich bin ja auch die Ältere. Sie ist in den letzten Jahren sehr erwachsen geworden. Jenny hat mich früher oft für alles verantwortlich gemacht, das ist ja oft so, wenn man die Jüngste ist. Als ich mich zurückgezogen habe, war sie selbst verantwortlich. Das hat ihr gutgetan und mir auch", erzählt sie weiter.Jenny ist guter Dinge: "Wir sind Schwestern. Zwischen uns hat es immer mal wieder gekracht. Aber das in den letzten Jahren war mehr als Streit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Situation nicht wieder vorkommen wird.""Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZwei.