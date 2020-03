Katzenberger macht uns den Klopapier-Gollum

Manche backen Kekse, andere machen Yoga, Daniela Katzenberger wird zuhaus eingesperrt zu Gollum aus der "Herr der Ringe".

"Mein Schaaaatz": Na, was sucht man, wenn man diese Worte zischt? Einen Goldring? Weit gefehlt! In Zeiten von Corona weiß Daniela Katzenberger, was sie sich am sehnlichsten wünscht. Und es ist kein Schmuckstück, das man sich an den Finger steckt, denn verheiratet ist sie sowieso schon seit Jahren mit Göttergatten Lucas Cordalis. Stattdessen liegen ihre dringendsten Bedürfnisse zur Zeit etwas weiter südlich – und sind dabei auch noch jugendfrei.Die Katze sitzt mit Mann und Kind auch in der Isolation. Wie alle, die beruflich dazu die Chance haben und Rücksicht auf den Rest der Welt nehmen. Allerdings ist sie nicht ganz von der Außenwelt abgeschnitten, denn kurz bevor ihr Gollum-Video entstand kam Klopapier-Nachschub. Der Clip ist übrigens der Beweis: Vom Hamstern hält die Katze nicht viel.