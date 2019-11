Daniela & Lucas streiten wegen Fotos auf Instagram

Ist es okay, Fotos von seinen Kindern ins Netz zu stellen? Diese Frage beschäftigt auch Daniela Katzenberger und ihren Mann Lucas.

Wenn Daniela Katzenberger (33) Fotos von ihrer Tochter Sophia ins Netz stellt, sorgt das oft für Diskussionen mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52). "Die Mama ist manchmal etwas schnell, was so den Post-Finger betrifft", meinte er bei der Mc-Donald's-Benefiz-Gala in München zu RTL.Dass die ganze Welt freien Zugriff auf die Fotos seiner Tochter hat, stimmt ihn nachdenklich: "Meine Frau ist etwas nachlässig", gibt er zu.Daniela sieht das anders. "Das ist doch Quatsch! Es ist eine Illusion, dass man denkt, niemand weiß, wie unsere Tochter aussieht", meinte sie im Interview mit RTL. Außerdem sei sie stolz auf ihr Kind und wolle das auch gerne ihre Follower wissen lassen.