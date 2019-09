Daniela Katzenberger – So sah sie mit 20 Jahren aus

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (32) schwelgt auf Instagram in Erinnerungen und postete ein Foto aus vergangenen Tagen - eine ziemliche Veränderung!

Lange blonde Haare, top geschminkt, ein strahlendes Lächeln und immer gut gelaunt - so kennen Fans Daniela Katzenberger!Im Laufe der Zeit hat sich das Aussehen des Reality-TV-Stars aber extrem verändert. Ihr früheres Markenzeichen waren dabei ganz klar ihre rasierten und tätowierten Augenbrauen.Und auch sonst hat die 32-Jährige ihren Style ein wenig angepasst. Auf Instagram hat die "Katze" nun ein Foto gepostet, das sie mit 20 Jahren zeigt. Und die optische Veränderung ist unübersehbar."Immer schon ein sehr eigenwilliger Stil... aber trotzdem ich. 20 Jahre vs. 32 Jahre", schreibt Daniela Katzenberger zu dem Foto inklusive dem Hashtag #früherwarnichtallesbesser.Bei ihren 1,6 Millionen Followern kommt die Aufnahme aus der Vergangenheit jedenfalls sichtlich gut an. "Je älter umso schöner", ist etwa unter den Kommentaren zu lesen.