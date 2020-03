Daniela spricht über das Verhältnis zu Jenny

TV-Star Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser haben seit Jahren keinen Kontakt mehr.

"Sie war meine beste Freundin"

Jenny fühlte sich von Daniela im Stich gelassen

Vor einigen Monaten erst offenbarte die 27-jährige Jenny Frankhauser, ihre ältere Halbschwester Daniela und deren Tochter Sophia (4) sehr zu vermissen. Ihrer Schwester geht es nicht anders. Trotzdem haben die beiden noch immer keinen Kontakt.Im Interview mit "Promiflash" klärte Daniela jetzt über ihr Verhältnis auf: "Es ist schwierig. Es ist echt schwer. Das muss sich halt wieder so aufbauen. Wenn ein Porzellanteller kaputtgeht, dann kann man den kleben. Aber dann hat er auch Risse." Und weiter führt sie aus: "Meine Schwester war ja wie meine beste Freundin. Das ist wie, als wenn du eine Schwester und deine beste Freundin verlierst."Schon vor einigen Wochen wollten ihre Follower in einer Fragerunde bei Instagram wissen, ob die 33-Jährige ihre Schwester vermisse. Darauf antwortete die Blondine "Eigentlich immer" und fügte ein trauriges Emoji hinzu. Außerdem postete die Ehefrau von Lucas Cordalis ein altes Foto der Geschwister, das sie als Kinder in glücklicheren Tagen zeigt.Die Influencerin und ihre Halbschwester Jenny haben seit Jahren keinen Kontakt. Zu dem Zerwürfnis zwischen den beiden war es gekommen, nachdem Jennys Vater vor knapp drei Jahren verstarb. Damals hatte sich die ehemalige "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Gewinnerin Frankhauser mehr Unterstützung von ihrer älteren Halbschwester erhofft, war aber offenbar bitter enttäuscht worden.Doch es gibt Hoffnung: In der neuen Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL II) sollen sich die beiden wiedersehen.