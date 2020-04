Daniela Katzenberger zeigt, was sie drunter trägt

Nackte Tatsachen bei Daniela Katzenberger! In ihrer Reality-Doku gewährt die 33-Jährige ihren Zusehern freie Sicht auf ihren Hintern, weil ihr Kleid etwas zu eng ist.

Wer der Meinung ist, dass die Influencerin bereits auf Social Media tiefe Einblicke in ihren Alltag gewährt, wird bei der brandneuen Folge ihrer Reality-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" große Augen machen.In der Episode bereitet sich die 33-jährige Kult-Blondine auf einen Red-Carpet-Auftritt vor, was sich allerdings recht schwierig gestaltet."Ich habe immer das Problem, dass es mir entweder am Arsch zu klein ist oder an den Hupen. Also irgendein Problem ist immer, ich habe immer so ein Arsch-Hupen-Problem".Bei der jüngsten Fashion-Krise handelt es sich um eine Panne in der südlichen Gegend: Danis Kleid geht nicht zu und prompt hat ganz Deutschland freie Sicht auf ihren knappen String.