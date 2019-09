Bodybuilder (23) stirbt nach Wettkampf

Ein Sicherheitsmann aus der Schweiz starb in einem Hotelzimmer im italienischen Padua. Wenige Stunden zuvor hatte er an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen.

Der 23-jährige Daniele Pozzi wurde am Montagmorgen tot in einem Hotelzimmer in der Stadt Padua in der italienischen Region Veneto aufgefunden worden. Der Schweizer hatte am Abend zuvor in einem Bodybuilding-Wettkampf vier Goldmedaillen gewonnen, wie "20 Minuti" berichtet.Eine Autopsie soll die Todesursache klären. Noch am Sonntagabend hatte Pozzi seinen Trainer in einem Facebook-Post gewürdigt: "Ich habe keine Worte. In vier Wochen hast du mich dazu gebracht, das zu tun, was ich noch nie getan hatte. Danke. Vier Goldmedaillen. Nichts Weiteres zu sagen. Dies ist nur der Anfang. Danke, Trainer!", hatte der Schweizer geschrieben.In den Kommentaren auf Pozzis Post wird der junge Mann als "lieb", "großzügig" und "leidenschaftlich" beschrieben. Andere Nutzer wiederum machen sich über seinen "aufgeblähten Körper" lustig.Sein Trainer Matteo Martinez sagte zu Varese News, dass er Pozzi erst seit einem Monat kannte. "Er war ein aufgestellter junger Mann, der mich gut mochte."