Darauf solltest du beim Online-Shopping achten

Bis die Geschäfte wieder geöffnet haben, sind wir häufiger auf Online-Shops angewiesen. Wir zeigen, worauf du auch nach der Krise achten solltest.

Seit dem Lockdown mussten viele Kleinbetriebe umsatteln und sind inzwischen auch online vertreten. Folglich wird das Angebot immer breiter und man kann schnell die Übersicht verlieren. Nicht immer beim gewohnten Online-Anbieter einzukaufen und beim Shopping mal etwas mehr Zeit zu investieren, lohnt sich!Dies nimmt zwar etwas Zeit in Anspruch, zahlt sich aber aus! Google beispielsweise listet gesuchte Produkte verschiedener Anbieter automatisch auf.• Besuche neben dir bereits bekannten Seiten auchund schau, ob dort dein Wunschprodukt vielleicht gerade als Aktion verfügbar ist. Viele größere Online-Shops müssen wegen der großen Nachfrage zurzeit nämlich Preise erhöhen.: Seit der Krise kämpfen vor allem diese ums Überleben. Anstatt bei Zalando, Galaxus & Co. Zu bestellen, wo die Lieferfristen wegen der großen Anfrage teilweise um einiges länger sind, lohnt es sich, alternativ zu shoppen.(meistens am Ende der Seite), in welchem die Kontaktangaben des Händlers angegeben sind. Bei Kontoverbindungen im Ausland ist generell Vorsicht geboten.Grundsätzlich solltest du Vorauszahlungen vermeiden. Doch viele Kleinbetriebe, welche wegen der andauernden Krise in viel zu kurzer Zeit aufs Online-Geschäft umsatteln mussten, verfügen noch nicht über die volle Palette an Zahlungsabwicklungen, wie dies bei den großen Anbietern der Fall ist.In dieser Zeit, wo es viele Betriebe hart getroffen werden und sie um ihren Fortbestand kämpfen, ist esWährend Zalando, Galaxus & Co mit zu vielen Bestellungen zu kämpfen haben, freuen sich kleinere Betriebe mit einzigartigen Produkten über jeden Einkauf. Gib ihnen eine Chance. Du wirst es nicht bereuen! (20 Minuten)