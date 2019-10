Darmspiegelung für Frau: Ärger wegen Terminabsage

Wirbel in Mödling: Ein mehrere Wochen lang ausgemachter Termin für eine 71-Jährige im Spital wurde kurzfristig abberaumt.

Eine Gastroskopie und eine Koloskopie (Magen- und Darmspiegelung) war für eine 71-jährige Frau geplant gewesen: "Seit drei Monaten war der Termin im Spital Mödling angemeldet, zwei Wochen vor der Untersuchung bekamen wir eine Absage, weil es einen Ärztemangel gibt", so die Tochter verzagt.Und weiter: "Laut der Auskunft einer Mitarbeiterin sind auch in Zukunft keine derartigen Termine mehr zu vergeben. Auch bei meiner Nachbarin wurde der Termin abgesagt", so die Tochter der 71-Jährigen gegenüberDie Ärztebesetzung im Landesklinikum Mödling werde stets den medizinischen Erfordernissen angepasst, "es gibt dort keinen Ärzteengpass. Untersuchungen wie im beschriebenen Fall werden routinemäßig im niedergelassenen Bereich durchgeführt, ausgenommen medizinische Notfälle und stationäre Patienten", so eine Spitalssprecherin auf-Nachfrage.Also offenbar ein Fehler in der Kommunikation? "Ein nochmaliges Gespräch mit der Patientin ist unsererseits jederzeit möglich, den genauen Grund für die Terminabsage kann ich Ihnen leider nicht nennen", so die Sprecherin.Die 71-Jährige habe inzwischen einen neuen Termin bei einem anderen Institut in Traiskirchen ausgemacht, erklärt die enttäuschte Tochter der Patientin: "Doch beide Untersuchungen, Gastroskopie und Koloskopie, kosten insgesamt 660 Euro, im Krankenhaus Mödling wäre die Untersuchung in der Tagesklinik kostenlos durchgeführt worden."